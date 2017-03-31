Показатели младенческой смертности в МО оказались ниже, чем в Европе

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Комитет Мособлдумы по здравоохранению планируют снизить эту цифру за счет открытия новых перинатальных центров и родильных домов.

В столичном регионе младенческая смертность ниже, чем в среднем в Европе. Четыре с половиной случая на тысячу новорожденных. Об этом сообщил телеканал "360".

Комитет Мособлдумы по здравоохранению планируют снизить эту цифру до трех за счет открытия новых перинатальных центров и родильных домов. В этом году к открытию готовятся три перинатальных центра в Коломне, Наро-Фоминске и Щелкове, а также два современных роддома в Сергиевом Посаде и Раменском.

"Все эти перинатальные центры находятся в стадии готовности 95%, срок сдачи установлен не позднее середины лета 2017-го года, все оснащены оборудованием, идут пуско-наладочные работы. И в каждом — практически полностью сформированные коллективы", — прокомментировал председатель комитета Госдумы по защите здоровья Дмитрий Морозов.