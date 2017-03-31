"Усадебный экспресс" отвезет туристов в Подольск 1 апреля

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Гости города познакомятся с усадьбой Ивановское.

"Усадебный экспресс" отправится в Подольск 1 апреля, чтобы туристы познакомились с усадьбой Ивановское. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра культуры Московской области Оксаны Косаревой.

"До места назначения желающие принять участие в экскурсии традиционно доедут на электричке в отдельном комфортабельном вагоне. А дальше их ждет немало впечатлений, открытий и сюрпризов. Все это гарантирует программа "Ивановское в зеркале времени", которая разделена на две части", — прокомментировала Оксана Косарева.

Как отметила Оксана Косарева, гости города познакомятся с историей усадьбы выдающегося военного, государственного и общественного деятеля графа Арсения Закревского, а также посетят выставку "Ускользающий мир русской усадьбы". Кроме того, они увидят один из самых красивых храмов Подмосковья — церковь Знамения Пресвятой Богородицы в Дубровицах.