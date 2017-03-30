Почти 46 тысяч пенсионеров оформили компенсацию по оплате капремонта

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Дополнительную меру соцподдержки ввели в январе 2016 года.

Почти 46 тысяч пенсионеров оформили частичную компенсацию за капремонт в Московской области. Дополнительную меру соцподдержки ввели в январе 2016 года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого зампредседателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

"Одиноко проживающие неработающие пенсионеры-собственники квартир в возрасте от 70 лет, а также семьи из неработающих пенсионеров в возрасте от 70 лет получают 50-процентную компенсацию на оплату взноса, те же категории граждан, достигшие 80 лет, — 100-процентную компенсацию. За 2016 год в Подмосковье на эту меру поддержки потрачено более 73 миллионов рублей. Размер компенсации рассчитывается исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капремонт", — прокомментировала Ольга Забралова.

Нормативной площадью жилья для одиноко проживающих подмосковных пенсионеров является 42 квадратных метра, при этом не более занимаемой жилплощади. Для семьи, которая состоит из двух человек — по 21 квадратному метру на человека, для семьи из трех человек и более — по 18 квадратных метров на каждого.