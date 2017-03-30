Приложение "Народный инспектор" ввели в опытную эксплуатацию в Подмосковье

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Сервис создали по инициативе подмосковного Госадмтехнадзора.

Мингосуправления Подмосковья начало отрабатывать механизм работы мобильного приложения "Народный инспектор". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу начальника Госадмтехнадзора Московской области Татьяны Витушевой.

Надзорное ведомство стало инициатором создания мобильного приложения. В ближайшее время сервис станет интернет-частью портала "Добродел".

"Мобильное приложение "Народный инспектор" поступило в опытную эксплуатацию. Сейчас Мингосуправления Подмосковья отрабатывает именно сам механизм работы этого приложения, самой системы", — прокомментировала Татьяна Витушева.

Оно позволит жителям самостоятельно регистрировать факты нарушений в сфере благоустройства. Например, оперативно рассказывать о навалах мусора, состоянии тротуаров, или размещения машин на территории с зелеными насаждениями.