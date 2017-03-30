Госадмтехнадзор проверит содержание подмосковных кладбищ в преддверии Пасхи

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. В ведомстве планируют завершить работы к 8 апреля.

Подмосковные кладбища проверят в преддверии празднования Пасхи — до 8 апреля. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу начальника Госадмтехнадзора Московской области Татьяны Витушевой.

Инспекторы надзорного ведомства проверят состояние подъездных путей, прилегающую территорию и саму территорию кладбища, а также состояние ограждений, фонарей и места сбора мусора.

"К Пасхе будут проверены все кладбища Подмосковья, поскольку на этих кладбищах ожидается большое количество посетителей. Проверки уже начались. Я думаю, что они завершатся к 8 апреля, за неделю до праздника. Выявлено несколько нарушений по содержанию территорий захоронений. Если ответственные организации, которые эксплуатируют эти кладбища, не устранят нарушения к 16 апреля, они будут оштрафованы", — рассказала Татьяна Витушева.