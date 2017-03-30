Масштабное совещание по благоустройству завершилось в Люберцах МО

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Во время заседания депутаты обсудили главную городскую проблему — дефицит парковок.

Масштабное совещание по благоустройству завершилось в подмосковных Люберцах. Об этом сообщил телеканал "360".

Во время заседания депутаты обсудили главную городскую проблему — дефицит парковок. Для ее решения чиновники и местные жители хотят построить две механизированные многоярусные парковки. Одна будет револьверного типа, а вторая — пазлового. Благодаря такой мере появится дополнительно 50 машиномест.

При строительстве цена одного места составляла около 400 тысяч рублей. В настоящее время для владельцев парковок обслуживание стоит две тысячи рублей в месяц. По словам представителей управляющих компаний, все работы и затраты на парковки, а так же отчет о проделанной работе согласовываются с местными жителями.

Во время заседания зампред правительства Подмосковья Наталья Виртуозова отметила положительный опыт Люберец.

"Благоустройство двора — маркер качества власти", — отметила Наталья Виртуозова.