Ярмарка российских и белорусских товаров открылась в Люберцах

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Представленные товары продаются по социальной цене.

Универсальная ярмарка с российскими и белорусскими товарами заработала в Люберцах Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя муниципалитета Владимира Ружицкого.

"Универсальная ярмарка работает на улице Волковской, недалеко от железнодорожной станции "Люберцы-1" под эгидой министерства потребительского рынка Московской области", — рассказал Владимир Ружицкий.

Как отметил руководитель Люберецкого района, ярмарка начнет работать с понедельника по четверг с 9:00 до 20:00. В пятницу ее перенесут на площадь около культурно-делового центра "Союз" в Малаховке.

Гости и жители муниципалитета могут приобрести товары от производителей из Московской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Ивановской областей, а также Краснодарского края и Белоруссии. Представленные товары продаются по социальной цене.

"На ярмарку приглашены и люберецкие производители. Также здесь будут предоставляться бесплатные места для жителей Люберец, которые вырастили на своих приусадебных участках зелень, сезонные овощи и фрукты. Речь об этом недавно шла на одном и круглых столов: тогда была создана рабочая группа по решению этого вопроса", — добавил Владимир Ружицкий.