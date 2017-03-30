72-летняя рекордсменка мира стала кандидатом в Общественную палату Реутова

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Она заявила, что будет развивать спорт в городе и помогать пожилым людям.

13-кратная чемпионка мира по сверхдлинным дистанциям лыжных марафонов Worldloppet Мастер Людмила Колобанова стала кандидатом в Общественную палату подмосковного Реутова. Об этом сообщил телеканал "360".

"Общественная палата — это своеобразный мост между администрацией города и жителями. Идти в Общественную палату нужно не за корочкой, а для того, чтобы помогать людям. Здесь нельзя решать свои личные проблемы. Я была в прежнем составе Общественной палаты, уверена, что мой опыт может пригодиться вновь", — отметила Людмила Колобанова.

72-летняя спортсменка Людмила Колобанова заявила, что будет развивать спорт в городе и помогать пожилым людям. Кроме пенсионерки в Общественную палату Реутова подали документы более 30 человек.

"Больше 30 человек подали документы в Общественную палату Реутова. Среди них — общественные деятели, педагоги, воспитатели, деятели культуры, спортсмены, журналисты и другие. Мы уже успели убедиться, что Общественная палаты города помогает нам слышать запросы людей, выстраивать эффективный диалог с жителями", — рассказал Сергей Юров.

Все желающие могут подать документы в Общественную палату до 31 марта. Список кандидатов опубликуют на сайте opreutov.ru. В конце апреля пройдет голосование за членов нового состава палаты.