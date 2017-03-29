В Реутове комплексно благоустроят 23 городских двора

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. На работы из городского бюджета планируется потратить более 14 миллионов рублей.

23 городских двора комплексно благоустроят в подмосковном Реутове в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя города Сергея Юрова.

"В 2017 году мы комплексно благоустроим 23 городских двора. Объем работ везде разный. Он включает замену дорожного покрытия, реконструкцию и установку детских площадок, обустройство парковок", — прокомментировал Сергей Юров.

По словам руководителя Реутова, всего приведут в порядок 10% от общего числа городских дворов. Более 14 миллионов рублей из городского бюджета выделят на данные работы.

Также в каждом дворе пройдут комплексные работы. Пять детских площадок заменят, еще семь реконструируют. Освещение отремонтирую в шести дворах, а дорожное покрытие и тротуары — в девятнадцати дворах.