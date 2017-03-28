В Можайском районе Подмосковья могут обновить более 40 котельных

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Более 40 котельных модернизируют в Можайском районе Московской области. Работы пройдут по госпрограмме "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы подмосковного района Илью Поночевного.

"В Подмосковье разработан и успешно реализуется проект по модернизации угольных, мазутных и дизельных котельных. В Можайском районе функционируют 62 котельных на различных видах топлива, 42 из них будут модернизированы. Общестроительные работы начались в 2016 году и ведутся на всех объектах ЖКХ без исключения", — прокомментировал Илья Поночевный.

По словам руководителя муниципалитета, во время первого этапа осуществления инвестиционной программы сделают капремонт и техническое перевооружение 20 котельных. Также начнется строительство новой котельной на территории водозаборного узла в поселке Бородинское Поле.

"В котельных заменят устаревшее техническое оборудование и установят систему автоматизированного управления. Первый этап работы по модернизации котельных предполагается завершить в декабре 2017 года", — добавил Илья Поночевный.