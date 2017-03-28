Жители Лобни пришли в ужас от уборки городских дорог

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Жители подмосковной Лобни в ужасе от уборки городских дорог, тротуаров и придомовой территории. Об этом сообщил телеканал "360".

По словам жителей Лобни, на тротуарах лежит грязный снег, а на проезжей части — лужи. Ситуация во дворах не лучше. На детской площадке по улице Чайковского раскинулось целое озеро глубиной 15-29 см.

Как заявили представители управляющих компаний, коммунальщики не справляются с уборкой. Заместитель городского главы отказался комментировать ситуацию. Сначала он попытался сбежать, а потом накинулся с кулаками на съемочную группу телеканала "360".