В Подмосковье установят новый скоростной режим на региональных дорогах

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Подмосковье установят новый скоростной режим на 10 региональных дорогах, которые проходят в населенных пунктах. Вместо 60 километров в час будет установлена скорость в 50 километров в час. Пилотный проект запустят на Пятницком шоссе уже в этом году. Об этом сообщил телеканал "360".

"Основные виды нарушений на дорогах — это 35% наезды и 45% — встречное столкновение. Снижение скорости до 50 километров в час поможет уменьшить эти случаи", — прокомментировал начальник управления ГИБДД ГУ МВД Подмосковья Виктор Кузнецов.

Кроме того, на подмосковных трассах появится больше видеокамер в 2017 году. На скоростных дорогах также дополнительно появится еще 1000 приборов учета скорости.

"Разместим 1065 камер, которые будут контролировать скорость на дорогах. Это будет делаться не за счет средств бюджета, а за счет вложений инвестора. Мы их установим в этом году", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игорь Тресков.