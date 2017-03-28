В Раменском водитель избил битой мужчину

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Водитель с битой напал на мужчину в ходе дорожного конфликта в подмосковном Раменском 21 марта. Инцидент произошел около часа дня на улице Гурьева. Об этом сообщил телеканал "360".

Дорожный конфликт записала видеокамера. Водитель синего УАЗа не пропустил серый Mitsubishi Galant. Водитель седана вышел разрешить спор с битой, а мужчина из УАЗа был безоружным. Последний получил удар по голове и упал на асфальт, но его противник не успокоился и нанес еще несколько ударов ногой, после чего скрылся.

Пользователи социальных сетей, просмотрев видео, узнали нападавшего. В настоящее время пострадавший находится в больнице, а агрессивный водитель иномарки — под подпиской о невыезде.