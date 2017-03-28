В домах Подмосковья планируют заменить более двух тысяч лифтов

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Более двух тысяч лифтов заменят в жилых домах в Подмосковье в текущем году. Через полтора месяца начнутся ремонтные работы. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра жилищно-коммунальных хозяйств Московской области Евгения Хромушина.

"В этом году лифты заменят на 5% больше от необходимого количества. Кроме того, мы добавили дополнительно 900 лифтов, так как муниципалитеты региона меньше заявили", — рассказал Евгений Хромушин.

Около 1,6 тысячи лифтов капитально отремонтировали в жилых домах в Подмосковье в 2016 году.