Из Домодедово вывезли более 14 кубометров мусора

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Более 14 кубометров мусора вывезли по предписанию регионального Госадмтехнадзора в деревне Ильинское городского округа Домодедово. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя надзорного ведомства Подмосковья Татьяны Витушевой.

Жители деревни обратились за помощью в Госадмтехнадзор Московской области в феврале. Они рассказали, что вблизи дороги стали расти горы бытовых отходов.

"Инспекторы выявили навалы бытового мусора общим объемом более 14 кубометров. Собственник земельного участка ООО "Бор-1" привлечен к административной ответственности, штраф составил 50 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении правонарушения, бытовой мусор вывезен собственником", — прокомментировала Татьяна Витушева.