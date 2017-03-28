Глава Подмосковья поручил увеличить размер пособия многодетным семьям

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил увеличить размер единовременного пособия семьям при рождении первого, второго и третьего ребенка. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу депутата Мособлдумы Игоря Брынцалова.

"На ближайшее время у нас запланирован ряд изменений в бюджете региона. Предполагается увеличение расходов сразу по нескольким госпрограммам социального блока. Вопрос о необходимости увеличения соцподдержки семей и зарплат бюджетников неоднократно поднимался в последнее время", — рассказал Игорь Брынцалов.

По словам Игоря Брынцалова, как только соответствующий законопроект поступит в парламент, все профильные комитеты вместе с социальным и финансовым блоком правительства оперативно проведут необходимые процедуры рассмотрения и согласования поправок.

"Данная выплата предоставляется в случаях, если доход на одного члена семьи не превышает установленного в Московской области прожиточного минимума. Так, при рождении первого ребенка выплачивается 10 тысяч рублей, второго — 20 тысяч рублей, третьего и последующего ребенка — 30 тысяч рублей. Будет повышено и ежемесячное пособие на детей в возрасте от полутора года до трех лет", — добавил Игорь Брынцалов.