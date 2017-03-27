"Катюша" из Электростали выйдет на парад Победы 9 мая

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. "Катюша" из Электростали практически готова к параду Победы. Легендарную реактивную установку воссоздал житель города и офицер в отставке Игорь Комолов. Об этом сообщил телеканал "360".

Шасси для "Катюши" искали долго. В качестве базы для будущей боевой машины использовали грузовик ЗИЛ-157, который списали в подмосковном Серпухове. Вместо кузова стоит копия стартовой установки. Здесь будут размещаться снаряды. В настоящее время часть деталей сняли, военную машину готовят к покраске.

"Заводы Электростали изготавливали нужные детали для "Катюши", автосервисы помогали с работой, а магазины предоставляли необходимые материалы. Кроме того, в работе над боевой машиной работали студенты Московского областного политехнического колледжа. Они помогали собирать конструкцию и приваривали части "Катюши", — прокомментировал Игорь Комов.

На воссоздание машины ушло около 10 месяцев. После парада из "Катюши" хотят сделать подвижный памятник. Его установят рядом со стадионом "Авангард".