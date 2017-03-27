В Подмосковье арестовали участника смертельного ДТП с тремя подростками

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Участника дорожно-транспортного происшествия с тремя погибшими подростками арестовали в Московской области. Сафиба Худобердиева отправили под стражу до 25 мая. Об этом сообщил телеканал "360".

Против водителя "Газели" возбудили дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Ему грозит до семи лет лишения свободы.

По информации следователей, позднее рассмотрят вопрос об избрании меры пресечения тренеру юных спортсменов, которых он вез на соревнования.