Воробьев поздравил военнослужащих с Днем войск Национальной гвардии

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов Росгвардии с Днем войск Национальной гвардии РФ. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства Московской области.

"Я хочу поздравить всех, кто причастен к Национальной гвардии, членов их семей. У нас на территории расположена Софринская бригада и орденоносная дивизия имени Дзержинского. Большое количество офицеров служат в рядах Национальной гвардии. Хочется пожелать всем здоровья, мирного неба и успехов во всех делах", — подчеркнул глава Подмосковья.