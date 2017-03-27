В Воскресенске закрыли семейную "фабрику" суррогатного алкоголя

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали супружескую пару 39-ти и 50 лет в подмосковном Воскресенске. Они хранили более 6,5 тысячи литров контрафактного алкоголя в частном доме и гаражных боксах. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главк МВД по Московской области.

По информации следствия, полиция изъяла 11 тысяч бутылок с поддельными акцизными марками. Образцы направили на проведение исследований.

Против супругов возбудили уголовное дело, предусматривающее максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Сейчас следователи разыскивают соучастников злоумышленников и устанавливают каналы поставок контрафактного алкоголя.