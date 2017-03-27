По предписаниям Госадмтехнадзора ликвидировали около тысячи нарушений

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья зарегистрировали в области 909 правонарушений за неделю. 998 нарушений, выявленных ранее, были устранены. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы надзорного ведомства Московской области Татьяны Витушевой.

"За неделю инспекторы выявили 11 мест проведения земляных работ без соответствующих разрешений на право производства работ, 44 нарушения за отсутствие или ненадлежащее состояние и содержание ограждений, 16 фактов загрязнения территории транспортными средствами при выезде с места проведения строительных и земляных работ", — прокомментировала Татьяна Витушева.

По ее словам, инспекторы зафиксировали 72 нарушения по незаконному размещению информационных материалов, а также 39 нарушений тишины и покоя граждан.

"В ходе операции "Свет" проверено состояние и содержание 78 объектов наружного освещения, выявлено 13 правонарушений, 16 правонарушений — в ходе рейдов по осмотру состояния памятников", — рассказала Татьяна Витушева.

Как заявила главный инспектор Подмосковья, специалисты также зарегистрировали шесть очаговых навалов мусора. По требованиям инспекторов все свалки устранили.

"За ненадлежащее исполнение обязанностей по поддержанию чистоты и порядка к административной ответственности привлечены администрации четыре муниципалитета, семь городских округов, 11 городских и девять сельских поселений", — отметила Татьяна Витушева.