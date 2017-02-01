Более 16 тысяч жителей Московской области сдали нормативы ГТО в 2016 году

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В России утвердили список награжденных золотым знаком ГТО. Соответствующий приказ подписал министр спорта РФ Павел Колобков подписал. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя Минспорта Подмосковья Романа Терюшкова.

Теперь граждане от шести до 70 лет смогут сдать нормативы ГТО, продемонстрировав подготовку в беге, прыжках, подтягивании, плавании и других дисциплинах. Все тесты проходят на добровольной основе. Для того, чтобы их пройти, необходима справка о медосмотре. В 2016 году в регионе более 16 тысяч местных жителей сдали нормативы ГТО на знаки отличия, из них 7347 — на золотой.

"В 2017 году мы продолжим работу по популяризации комплекса ГТО среди жителей Подмосковья. Акцент будет сделан на удаленные районы нашего региона", — отметил Роман Терюшков.

Подмосковье находится в лидерах по количеству жителей, зарегистрированных на официальном сайте комплекса ГТО.