В Подмосковье грозит закрытие музею игрушки

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Андрей Воробьев поручил министру культуры Оксане Косаревой и министру образования Подмосковья Марине Захаровой разобраться в непростой ситуации с музеем игрушки в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил телеканал "360".

Не так давно руководитель Художественно-педагогического музея Елена Хохлова пожаловалась на низкие зарплаты и плохое состояние учреждения культуры. Слухи о закрытии музея с уникальной коллекцией игрушек будоражат общественность.

"Действительно, учреждение разваливается во всех смыслах этого слова, и это результат действий сегодняшних собственников. Для нас очень важно не просто сохранить Музей игрушки, но и вдохнуть в него новую жизнь. Мы хотим видеть стабильно работающий музей и очередь из туристов у его дверей", — поделился своим мнением депутат Госдумы РФ, бывший глава Сергиево-Посадского района Сергей Пахомов.

Музей, где хранятся игрушки императорской семьи, несколько лет назад присоедини к Российской академии образования. После этой модернизации финансирование учреждения резко сократилось. Сотрудники музея создали петицию, которую подписали более 3,5 тысячи человек.