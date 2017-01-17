Гандболист из Московской области стал лучшим на ЧЕ в матче с поляками

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Гандболист из Подмосковья стал лучшим на Чемпионате мира среди мужских команд, который проходит во Франции. Об этом сообщил телеканал "360".

В третьем матче на групповом этапе чемпионата сошлись сборные России и Польши. Сильнее оказались россияне: они разгромили соперников со счетом 24:20.

Дмитрий Ковалев — правый крайний гандболист подмосковных "Чеховских медведей" стал лучшим в матче с поляками. Во время матча он забил семь голов. Также за сборную России сыграл линейный "Чеховских медведей" Александр Черноиванов.

Как сказал министр физической культуры и спорта МО Роман Терюшков, сборная России одержала очень важную победу над принципиальным соперником.