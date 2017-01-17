Спортсмены из Московской области взяли третье место по индорхоккею

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Спортсмены из Подмосковья выиграли бронзу на молодежном чемпионате Европы по индорхоккею, который проходил в Португалии. Об этом сообщил телеканал "360".

В Лиссабоне развернулась нешуточная борьба в матче за бронзу. Сборная команда России встретилась с Белоруссией. Сильнее оказались наши соотечественники. Матч закончился с разгромным счетом 7:1 в пользу россиян.

"Лишь однажды в истории в 2004 году мы смогли выиграть эти соревнования, а затем стабильно попадали в призы", — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Индорхоккей — игровой вид спорта, аналогичен хоккею. Матчи проходят в закрытых помещениях на более маленьких площадках, и спортсмены играют на траве. Индорхоккей не входит в программу Олимпийских игр.