Андрей Воробьев посетил новый спорткомплекс в Московской области

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Андрей Воробьев осмотрел самый новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Сергиевом Посаде. Об этом сообщил телеканал "360".

"Я рад, что он открылся. Здесь этот ФОК давно ждали", — поделился своими впечатлениями губернатор Московской области Андрей Воробьев.

ФОК носит имя хоккеиста Сергея Федорова, многократного победителя международных соревнований и призера олимпийских игр. На первом этаже расположился крытый каток, где спортсмены занимаются хоккеем и фигурным катанием. На втором этаже дети разных возрастов смогут заниматься в спортивном зале с новыми тренажерами.

Спортивный комплекс сдали в эксплуатацию в конце декабря прошлого года, уже 2 января первые спортсмены пришли на занятия. Официальное открытие состоится чуть позже, несмотря на то, что арена уже работает. Ежедневно сюда приходят до тысячи детей. По программе губернатора "Спорт Подмосковья" в этом году запланировано открытие еще 16 ФОКов.