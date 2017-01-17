В Подмосковье заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила порог на 8,1%

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Московской области превысил расчетные величины на 8,1%, говорится в сообщении на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"Показатель заболеваемости среди совокупного населения на второй неделе (7-13 января) 2017 года выше расчетных эпидемических пороговых величин на 8,1%, среди детей от 0 до 2 лет показатель заболеваемости ниже на 50,3%. В возрастной группе от 3 до 6 лет показатель заболеваемости ниже на 22,1%, среди детей от 7 до 14 лет ниже на 23,3%, в возрастной группе от 15 и старше данный показатель выше порогового уровня на 20,7%", — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте, в регионе выявлено 77 случаев заболеваемости гриппом, 33 из которых приходится на детей до 14 лет.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что грипп и ОРВИ охватили 52 субъекта РФ, при этом практически во всех регионах превышение эпидпорогов составляет не более 60%. По ее информации, отмечается широкое географическое распространение заболеваемости гриппом, ОРВИ при умеренной интенсивности эпидпроцесса. Попова отметила, что в структуре положительных находок при лабораторном исследовании доля вирусов гриппа составляет 78%, из этого числа 80% приходится на грипп AH3N2, на сегодняшний день грипп распространяется в Приволжском, Сибирском и Дальневосточном округах, а также отмечается более интенсивная заболеваемость в Южном Федеральном округе.