Крупнейший в Подмосковье перинатальный центр сдадут в конце февраля

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В Щелкове завершаются последние этапы строительства крупнейшего в Московской области перинатального центра. Центр, который обещает быть один из самых передовых в Европе, собираются ввести в эксплуатацию к концу июля, сообщил телеканал "360".

Работы инспектировали зампред областного правительства Максим Фомин и министр стройкомплекса Московской области Сергей Пахомов. Строительство центра завершено на 96%, рассказал Фомин.

В новом перинатальном центре будут выхаживать недоношенных малышей весом до 500 граммов, а также помогать беременным женщинам с патологиями.