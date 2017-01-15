Жители Балашихи присоединились к песенному флешмобу

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пассажиры хором спели песни "Катюша" и "Распрягайте, хлопцы, коней" в ходе флешмоба 14 января на станции Железнодорожная в подмосковной Балашихи, сообщил телеканал "360".

Глава городского округа Балашиха Евгений Жирков выразил поддержку инициативе жителей города.

"Приятно, что жители Балашихи сами проявляют инициативу и устраивают подобные мероприятия", — сказал глава округа.

Флешмоб стартовал 13 ноября 2016 года на Украине. Недовольные запретом российских фильмов, песен и книг студенты музыкального училища исполнили песню из фильма "Весна на Заречной улице". 20 ноября песню "Старый клен" исполнили около 100 жителей Харькова, а затем 27 ноября в Одессе спели "Смуглянку", а в Москве на Киевском вокзале исполнили украинскую народную песню "Распрягайте, хлопцы, коней". 11 декабря 2016 русскоговорящие жители Барселоны хором спели "С чего начинается Родина" на местном вокзале.