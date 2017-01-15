Храм Дмитрия Солунского в МО начал проводить культурные мероприятия

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В храме Дмитрия Солунского в подмосковном селе Дмитровское в Красногорском районе начали проводить культурные мероприятия, сообщил телеканал "360". Сначала служители храма предлагали прихожанам остаться на чаепитие, а затем организовали и культурную программу.

Храм проводит для прихожан концерты, мастер-классы и народные гуляния. По словам настоятеля храма игумена Петра (Еремеева), церковь имеет "и материальную возможность, и интеллектуальное право развивать и православно-народные праздники".

Руководительница благотворительного фонда "Исток" Екатерина Богдасарова посетила рождественскую постановку воспитанников воскресной школы. Она подчеркнула важность культурно-просветительской работы церкви по сохранению и распространению православных традиции.

Кроме того, чтобы привлечь молодежь, храм начал развивать собственный интернет-ресурс. По мнению священнослужителей, церковным канонам такое общение не противоречит.