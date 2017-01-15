Одноклассники зарубившего семью подростка рассказали, что он был сатанистом

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Одноклассники подозреваемого в убийстве своего отца, бабушки и сестры подростка рассказали, что он был сатанистом, сообщил телеканал "360".

По версии следствия, ранним утром 14 января 17-летний Киреев зарубил родственников топором, пока они спали. Бабушка и сестра погибли на месте, а отца доставили в больницу, где он скоро скончался.

Одноклассники характеризовали подростка как нелюдимого, но спокойного человека, который ни с кем не конфликтовал. В последнее время, по рассказам одноклассников, Киреев был подавлен и говорил, что хочет изменить свою жизнь. Кроме того, он называл себя сатанистом и ходил во всем черном.

Полиция задержала подростка. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".