Одноклассники зарубившего семью подростка рассказали, что он был сатанистом

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Одноклассники подозреваемого в убийстве своего отца, бабушки и сестры подростка рассказали, что он был сатанистом, сообщил телеканал "360".
Одноклассники характеризовали подростка как нелюдимого, но спокойного человека, который ни с кем не конфликтовал. В последнее время, по рассказам одноклассников, Киреев был подавлен и говорил, что хочет изменить свою жизнь. Кроме того, он называл себя сатанистом и ходил во всем черном.
Полиция задержала подростка. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".