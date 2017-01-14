Обслуживание газового оборудования может стать платным в Подмосковье

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В Госжилинспекции Московской области предложили добавить в квитанции жителей графу со счетом за обслуживание газового оборудования. По мнению сотрудников ведомства, компании станут по-другому контролировать работу опасных приборов, если им придется платить. Об этом сообщил телеканал "360".

После череды происшествий в разных регионах России, в Химках прошла масштабная проверка газового оборудования. Специалисты осмотрели в квартирах все, начиная от плиты и заканчивая системой вентиляции.

Инспекторы проверил договор на обслуживание оборудования, а сотрудники "Мособлгаза" осмотрели саму технику.

Жителей Химок предупредили, что устранить выявленные нарушения им необходимо в течение месяца, иначе они рискуют получить штраф.