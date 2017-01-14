Жители Люберец создали полукилометровую гирлянду

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Жители города Люберцы Московской области решили установить необычный рекорд и создали в одном из торговых центров гигантскую гирлянду. Для рекорда нужно было за час смастерить изделие, длина которого больше 630 метров, чтобы превысить отметку, ранее установленную жительницей Самары. Об этом сообщил телеканал "360".

Участники мероприятия узнали о нем из соцсетей. Кто-то просто проходил мимо и решил присоединиться. Энтузиасты вооружились цветной бумагой, ножницами и клеем.

После того, как гирлянда была готова, эксперт Книги рекордов России принялся ее измерять. Для того чтобы изделие не порвалось, его сначала намотали на специальную стойку, после, перед самым измерением, растянули на полу. По результатам измерений, рекорд жителям Люберец побить не удалось.