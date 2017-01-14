Глава Солнечногорского района отчитался губернатору об исполнении поручений

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с главой Солнечногорского района Андреем Чураковым и обсудил с ним исполнение поручений, сообщил телеканал "360".

Назначенный на свой пост менее месяца назад Чураков доложил губернатору о том, что в автопарке района стало на 32 новых автобуса больше, согласно программе губернатора. Возле поселка Смирновка на Ленинградском шоссе установлен светофор с кнопкой принудительного вызова пешеходной фазы. Кроме того, утвержден план строительства пешеходного перехода на станции Подсолнечная.

Андрей Воробьев отметил, что в район входит 11 поселений, объединенных под руководством главы. Поэтому именно от него зависит благополучие граждан.