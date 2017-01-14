В сельское хозяйство Серебряных прудов вложат пять миллиардов рублей

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Сельское хозяйство в поселке Серебряные пруды Московской области проинвестируют на пять миллиардов рублей. Деньги пойдут на строительство животноводческих ферм и зернохранилищ, а также на развитие уже работающих производств. Об этом сообщил телеканал "360".

Одним из заводов, в который направят денежные средства, станет "Ферма роста". Сейчас он выпускает 70 тысяч литров бутылок молока в сутки. За счет инвестиций производство расширят.

"Речь идет о строительстве новой молочной фермы на 500 голов. Мы проект этот прекрасно понимаем, знаем, это для нас является приоритетным направлением развития, и вот такие современные прекрасные предприятия являются отчасти визитной карточкой нашего Подмосковья", — сказал и.о. министра сельского хозяйства Московской области Андрей Разин.

Инвестировать в сельскохозяйственную сферу региона готовы и европейцы. Датская компания собирается построить крупный свиноводческий комплекс и мясоперерабатывающее предприятие. На это выделят три миллиарда 700 миллионов рублей. Датчане уже выбрали пять тысяч гектаров земли в районе Серебряных прудов. На данный момент проект свиноводческого комплекса находится в разработке.

Один из реализуемых в Подмосковье инвестиционных проектов уже находится на стадии строительства. Компания "Юг Подмосковья" расширяет зернохранилище, ставит современные емкости, в которых зерно может храниться более трех месяцев. Организация планирует завершить строительство до конца года.