Старинный краеведческий музей затопило в подмосковном Пушкине

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. В подмосковном Пушкине после прорыва трубы затопило старинный краеведческий музей. После этого на сайте музея появилась информация о сборе средств для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщил телеканал "360".

Теперь же дирекция музея и городская администрация утверждают, что в музее о сборе денег не объявляли, и местные чиновники сделают ремонт за счет бюджета.

"Сотрудники музея такую информацию не давали. На данный момент я даже не могу установить, чья это была инициатива. Будем разбираться", — сказала и.о. начальника управления администрации Пушкинского муниципального района Инна Полуянова.

Из-за холода в музее в декабре пришлось отменить все экскурсии для школьников. В настоящее время вход в музей закрыт. По словам директора музея Олега Бойко, уникальные экспонаты почти не пострадали.

Здание музея, построенного в 1910 году, независимые эксперты назвали аварийным. Местная администрация пообещала, что в ближайшее время будет собран необходимый пакет документов для включения здания в федеральный или областной список реставрации.