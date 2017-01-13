Водительское удостоверение можно будет поменять в любом МФЦ Подмосковья

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Многофункциональные центры Московской области начнут менять водительские удостоверения. С инициативой передачи новых полномочий МФЦ в прошлом году выступило федеральное Минэкономразвития. Об этом сообщил телеканал "360".

По статистике ГИБДД по Московской области, за год в Подмосковье меняют около 200 тысяч водительских прав.

С 29 декабря новую услугу начал оказывать МФЦ в Раменском районе Подмосковья. Поменять права могут граждане, не проживающие в Раменском районе. Для замены водительских удостоверений в МФЦ нужен тот же набор документов, что и в ГИБДД. В скором времени в Раменском МФЦ начнут выдавать и международные права.

С 1 февраля менять водительские удостоверения начнут во всех МФЦ Подмосковья.