В школы и детские сады подмосковного Красногорска начали подавать тепло

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Тепло после перерыва начали подавать в 11 школ и детских садов подмосковного Красногорска. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы Красногорского района Михаила Сапунова сообщил телеканал "360".

По его словам, средняя температура в учебных заведениях утром 13 января составляла около 20 градусов. Хуже ситуация обстояла в лицее №4. Там отопление восстановили только в 4:45 утра.

По словам Михаила Сапунова, тепло в жилые дома в микрорайоне Чернево начали подавать в ночь на 13 января.