В честь 110-летия со дня рождения Королева откроют мемориальную доску

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Мемориальную доску и памятник откроют в подмосковном Королеве 12 января 2017 года — в день 110-летия с рождения выдающегося советского конструктора ракетной техники Сергея Королева, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Роскосмоса.

"Будет церемония открытия новой мемориальной доски "Королёвский дом" на фасаде жилого дома на ул. Карла Маркса, 25 и памятника "Звездные люди Земли" С.П. Королёву и Ю.А. Гагарину на площади ЦДК им. М.И. Калинина" — говорится в сообщении.

Сергей Королев участвовал в разработке первых советских баллистических ракет. Внес основной вклад в создание ракеты "Р-7", на которой в 1957 году был впервые в истории осуществлен запуск искусственного спутника Земли. Являлся генеральным конструктором пилотируемого космического корабля "Восток-1", на котором состоялся первый полет человека в космос. Скончался 14 января 1966 от сердечной недостаточности.