В ЗАГСе Ивантеевки зафиксировали рекордная рождаемость в 2016 году

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В ЗАГСе подмосковной Ивантеевки в 2016 году родилось рекордное количество детей. Рекорд превосходит показатели за все 80 лет существования организации. Об этом со ссылкой на информационное агентство Ивантеевки сообщил телеканал "360".

"Такое количество новорожденных в течение года (прошлого) было зарегистрировано впервые за всю историю ивантевского ЗАГСа. У нас еще никогда не было 1 200 детей за год. Среди новорожденных в 2016 году вторых детей у родителей (536) оказалось даже больше, чем первенцев (510). Третьих детей было 141. Были еще и четвертые, и пятые, и шестые, и седьмые, и восьмые! Кроме того, было зарегистрировано 14 двоен (в 2015 году их было 10), и даже одна тройня", — сообщила главный специалист ивантеевского отдела ЗАГС Наталья Фомичева.

Она также отметила, что количество новорожденных за год превышает число смертей на 478.

"Такая картина наблюдается уже в течение пяти последних лет. Да и по численности новорожденных нам есть чем гордиться. В 2015 году было зарегистрировано 1 186 новорожденных, что также стало рекордом за всю историю ивантеевского ЗАГСа", — заключила Фомичева.