В МО уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемиологического порога на 32%

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Специалисты зафиксировали за прошедшую неделю более 27 тысяч случаев заболеваний ОРВИ в Московской области. Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями ниже эпидемиологического порога на 32%. Об этом со ссылкой на Роспотребнадзор Московской области сообщил телеканал "360".

"В период с 31 декабря 2016 года по 7 января 2017 года (первая неделя) на территории Московской области зарегистрировано 27 004 случая заболеваний ОРВИ и 17 случаев заболеваний гриппом. Уровень заболеваемости среди совокупного населения на первой неделе 2017 года ниже расчетных эпидемических пороговых величин на 31,8%", — сообщили в пресс-службе ведомства.