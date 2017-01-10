Жители Подмосковья выбрали лучшие филиалы "Мострансавто"

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Подмосковные пассажиры оценили работу перевозчика "Мосгортранс" в 2016 году. Участие в оценке работы предприятия приняли более четырех тысяч местных жителей. Для того чтобы поучаствовать в голосовании, необходимо было отправить бесплатное сообщение с оценкой на номер "3443". Об этом со ссылкой на пресс-службу "Мострансавто" сообщил телеканал "360".

"Более четырех тысяч сообщений с оценкой работы ГУП МО "Мострансавто" поступило в 2016 году на короткий номер "3443", большая часть из них — положительные. Лучшую оценку в 2016 году получили филиалы Мострансавто в Солнечногорске (4,3 балла) и Серпухове (4,1 балла). Также хорошие показатели продемонстрировали Электростальский и Можайский филиалы", — отметил гендиректор предприятия "Мострансавто" Александр Зайцев.

Жители Московской области оценили за 2016 год 1,71 тысячи автобусов и 676 региональных маршрутов.

Сервис "Активный пассажир" начал работу в августе 2015 года. Он позволяет по пятибалльной шкале оценить работу "Мострансавто".

"Всего за время работы сервиса в Мострансавто поступило более шести тысяч сообщений. В среднем от пассажиров поступает по 10−12 сообщений ежедневно. Для максимального удобства пассажиров в каждом автобусе Мострансавто размещены наклейки с номером телефона и памяткой, как отправить сообщение", — рассказали в пресс-службе предприятия.