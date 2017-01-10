Более 2,5 миллиона человек посетили Подмосковье во время новогодних каникул

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Более 2,5 миллиона туристов посетили Подмосковье за время новогодних каникул. Об этом со ссылкой на региональный Минкульт сообщил телеканал "360". Во время праздников в регионе работали 12 государственных и более 60 муниципальных музеев.

"Они подготовили множество сюрпризов, в том числе елки для самых маленьких, новогодние и рождественские представления для всей семьи, концерты, выставки и мастер-классы, а также массовые гуляния с катанием в санях на русской тройке и с ледяной горки", — рассказала глава подмосковного Министерства культуры Оксана Косарева.

Пансионаты и отели Московской области организовали для своих посетителей развлекательные программы, выступления артистов, фейерверки и дискотеку. Во время новогодних праздников особой популярностью пользовались Свято-Троицкая Сергиева Лавра, этнопарк "Кочевник", музей-заповедник "Дмитровский кремль", культурно-исторический комплекс "Коломенский кремль", государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина, государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова "Мелихово", а также музей-заповедник "Усадьба "Мураново" имени Ф. И. Тютчева".