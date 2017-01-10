Сотрудники Мособлгаза не обнаружили утечки в жилом доме в Подольске

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Специалисты "Мособлгаза" не выявили утечки газа в жилом доме в подмосковном Подольске, где были обнаружены тела трех человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщил телеканал "360".

Пресс-секретарь организации Оксана Чеснокова отметила, что звонок о происшествии поступил в экстренные службы в 12:50 10 января. Экстренная бригада выехала по адресу улица Кирова, 54А.

"В одной из квартир дома обнаружили тела троих погибших. Восемь человек пострадали, они были госпитализированы. Вся территория была полностью обследована, утечки бытового газа не обнаружено", — отметила пресс-секретарь "Мособлгаза".

Оксана Чеснокова также сообщила, что на данный момент в доме выключили газоснабжение. Специалисты выясняют причины происшествия.