В Подмосковье подвели экономические итоги 2016 года

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. В Московской области состоялось заседание регионального правительства. Заместитель председателя подмосковного правительства Ирина Смирнова подвела итоги 2016 года, сообщил телеканал "360".

По словам Смирновой, промышленное производство показало хороший рост. Объем составил 2 482,9 миллиарда рублей. Это на 7,2% больше, чем в 2015 году. Регион занял четвертое место в стране по промышленному росту за 11 месяцев 2016 года.

В строительной сфере Московская область стала третьей, объем составил 334,6 миллиарда рублей, по зарплатам — 13 место по стране (43 миллиарда рублей). Объем розничной торговли в Подмосковье в 2016 году составил 1 893,7 миллиарда (это второе место по России).

Объем инвестиций в Подмосковье составил 695 миллиардов рублей в 2016 году. По этому показателю регион расположился на пятой строчке в рейтинге.

Кроме экономических списков Подмосковье заняло по итогам прошлого года лидирующие позиции во многих российских рейтингах. 17 подмосковных школ попали в 500 лучших по стране. 21 из 500 лучших врачей России работают в Московской области. Также регион попал в топ-10 лучших регионов России в сфере развития туризма.

Доступность школьного образования в Подмосковье по итогам прошлого года составила 100%. 99% детей в регионе обучаются по дополнительным образовательным программам, а зарплаты 12 категориям бюджетников подняли до плановых значений.

Уровень удовлетворения качеством предоставления услуг в 2016 году составил 94,3%. Более 50% местных жителей используют электронные формы государственных услуг.