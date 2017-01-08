Международный турнир по теннису прошел в Химках

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Победителям стали юные спортсмены из России.

Подмосковные Химки приняли финал международного турнира по теннису Tennis Europe 1 категории O1 Properties Christmas Cup 2017 среди детей до 14 лет, сообщает телеканал "360" со ссылкой на администрацию Химок.

Турнир прошел на корте теннисной Академии Александра Островского, которая является крупнейшей в регионе.

Золотую медаль в соревнованиях юношей Михаилу Горохову. Мария Тимофеева одержала победу среди девушек, причем как в одиночном, так и в парном разрядах.

"В этом году для зрителей и гостей турнира была подготовлена интересная и разнообразная развлекательная программа: фотобудка, турнир по футболу PlayStation Battle и многое другое", — сообщили в администрации города.

Кроме этого, зрители могли сфотографироваться с животными, среди которых обезьяна, енот, лис, филин, петух и другие.