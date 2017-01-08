Береты Президентского полка получили 60 детей в Подмосковье

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Мальчиков обучали ветераны элитного подразделения "Вымпел".

Торжественная церемония вручения беретов и удостоверений Президентского полка прошла в подмосковном Талдоме в воскресенье, 8 января, сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу местной администрации Владислава Юдина.

"Вместе с инструкторами-ветеранами элитного подразделения "Вымпел" вручили береты и удостоверения Президентского полка. Здесь воспитываются будущие защитники нашей страны", — сказал Юдин.

Подготовку в военно-патриотическом лагере прошли 60 детей, которых тренировали ветераны спецподразделения "Вымпел" на протяжении недели.

Отмечается, что такие лагеря будут организованы в Талдомском районе на постоянной основе.