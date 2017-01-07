В Подмосковье подводят итоги фотоконкурса "Шина-2016"

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. В подмосковном регионе подводят итоги осеннего этапа фотоконкурса "Шина-2016", победители будут определены в январе, сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра экологии и природопользования региона Александра Когана.

Для участия в конкурсе нужно было сдать старые покрышки, сделать в процессе оригинальный снимок и опубликовать его в соцсетях.

"Победители конкурса получат сертификаты на шиномонтажные работы на сумму три тысячи рублей. Награждение состоится в январе 2017 года, когда будут подведены общие итоги осеннего этапа акции "Шина-2016"", — рассказал Коган.

В отдельную номинацию войдут общественные организации и участники, которые собрали больше всего покрышек. Лучшие муниципалитеты и города региона получат специальные призы.