Подмосковные спасатели обеспечат безопасность в период народных гуляний

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Сотрудники МЧС Московской области будут нести дежурство на всех площадках во время рождественских массовых гуляний, сообщил телеканалу "360" со ссылкой на пресс-службу зампреда регионального правительства.

"Все места проведения рождественских гуляний проверены инспекторами пожарного надзора, проведены инструктажи и учения с персоналом заведений и учреждений", — рассказали в правительстве.

Всего 850 площадок находится на учете МЧС. Для обеспечения безопасности ведомство задействует 4,6 тысячи спасателей и около 2 тысяч единиц техники.