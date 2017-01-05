На трассах Подмосковья развернули пять пунктов обогрева

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. На участках федеральных трасс Подмосковья с 4 января работают пять пунктов обогрева. Об этом телеканалу "360" рассказал зампред регионального правительства Дмитрий Пестов.

Пункты расположены на трассах М-1 "Беларусь" в Можайском районе, М-4 "Дон" в городском округе Домодедово, М-7 "Волга" в городском округе Орехово-Зуево, М-9 "Балтия" в Волоколамском районе, М-10 "Россия" в Клинском районе.

В мобильных пунктах будут оказывать помощь водителям, оказавшимся в пробках или попавшим в ДТП во время непогоды. Это теплые палатки либо автобусы, где можно погреться и выпить горячего чая. При необходимости там окажут медицинскую помощь.

В случае ухудшения погоды в Подмосковье задействуют около 80 пунктов обогрева, которые развернут на базе придорожных кафе, гостиниц и других объектов.

Зимой на трассах Московской области дежурят около 100 пожарно-спасательных подразделений: более 3 тысяч человек и около 1,4 тысячи единиц спецтехники.